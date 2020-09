CRONACA Ruba 2200 euro in monetine scassinando i parchimetri, arrestato a Riccione

Ruba 2200 euro in monetine scassinando i parchimetri, arrestato a Riccione.

Stava armeggiando vicino alle colonnine di un parchimetro, così ha destato l'attenzione di un portiere di notte di un albergo. Alla vista delle volanti dei Carabinieri l'uomo ha iniziato a correre. È accaduto la scorsa notte, intorno alle 5.00 in via Ponchiello a Riccione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'uomo, un moldavo pregiudicato classe 88, è stato inseguito a piedi per la città fin quando è stato raggiunto e ammanettato. I militari hanno scoperto di trovarsi di fronte a un professionista: aveva infatti già sventrato un altro parchimetro in viale Torino, racimolando un cospicuo bottino di circa 700 euro. All'interno della sua macchina è stato trovato un borsone colmo di monete per un totale di 2.200 euro.

Per l’uomo si sono spalancate le porte delle camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, stamattina il rito direttissimo al Tribunale di Rimini.

I più letti della settimana: