Ruba candeliere votivo, il parroco pubblica la foto per rintracciarlo

Invece di inserire la propria offerta e accendere la lucina ha deciso uscire dalla chiesa con l'intero candeliere votivo (e le offerte all'interno) e portarselo via. È successo sabato 23 agosto nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano a Bussecchio, frazione non distante dal centro di Forlì.

Come riporta il Corriere di Romagna, la scoperta dell'assenza dell'ingombrante oggetto, posto al centro della cappella interna dedicata alla Madonna, è stata fatta alle 9:30 da una sacrestana. Una volta comunicato il fatto al parroco don Germano Pagliarani, questi ha prontamente sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri del Ronco e, pur avendo perlustrato i paraggi, non ha ritrovato il candeliere.

La chiesa da diversi anni ha un sistema di videosorveglianza, proprio a causa di furti subiti. Le immagini mostrano, attorno alle 7 del mattino di sabato, tutta la scena, con l'uomo che si allontana verso il parcheggio con il pesante oggetto in braccio. Dato che non si intravvede il volto ma solo le spalle, un fotogramma del ladro è stato condiviso sui social per sollecitare la collaborazione della cittadinanza e recuperare il candelabro. "Nel caso in cui l'abbia scassinato per prendere le offerte e poi abbandonato da qualche parte - ha scritto il parroco - se per caso lo vedete potreste farmi sapere? Grazie infinite".

Nel frattempo, la generosità della comunità non si è fatta attendere: un volontario da San Martino Villafranca ha già fornito un candeliere sostitutivo. In attesa che l'originale sia trovato o restituito e il responsabile rintracciato.







