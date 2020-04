Ruba in supermercato e strattona commesso, arrestato

Ieri pomeriggio le Volanti della Polizia di Stato di Rimini hanno arrestato un 40enne nato a Cercola, nel Napoletano, per rapina impropria. L'uomo, dopo aver messo alcuni prodotti di igiene personale in una busta, si era avvicinato alla cassa del supermercato del Mercato Coperto in centro, dicendo di averli comprati in un altro negozio. Cosa palesemente falsa, scoperta dalla commessa che ha quindi dato l'allarme, mentre il 40enne, strattonando un commesso si era messo in fuga. L'uomo è stato bloccato poco dopo dai poliziotti mentre veniva inseguito da un addetto del supermercato