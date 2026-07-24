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Ruba in un minimarket e morde il commerciante per scappare: donna arrestata due volte in un solo giorno

Protagonista una 40enne italiana con precedenti. In mattinata l'arresto per resistenza, la sera la rapina e le lesioni. Arresto convalidato e divieto di dimora in provincia di Rimini

24 lug 2026
Ruba in un minimarket e morde il commerciante per scappare: donna arrestata due volte in un solo giorno

Arrestata due volte in un solo giorno: una donna italiana di 40 anni, residente nel nord Italia e già nota alle forze dell'ordine, è stata fermata nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Rimini Miramare per rapina e lesioni personali aggravate, poche ore dopo essere stata rimessa in libertà a seguito di un primo arresto per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto nella mattinata.

La vicenda della serata si è svolta in un minimarket del lungomare: sorpresa dal titolare mentre tentava di trafugare un paio di auricolari e una batteria portatile power bank, la donna si è divincolata e ha morsicato l'avambraccio del commerciante per guadagnarsi la fuga. Una pattuglia è giunta tempestivamente fermandola prima che potesse allontanarsi.

I militari l'hanno trovata ancora in possesso della refurtiva, immediatamente recuperata e restituita al proprietario. Il negoziante ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, da cui è stato poi dimesso. Il secondo giudizio direttissimo in due giorni si è tenuto questa mattina e si è concluso con la convalida dell'arresto e l'applicazione del divieto di dimora nella provincia di Rimini.




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