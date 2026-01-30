RIMINI Ruba motorino e gli dà fuoco in stazione: arrestato cittadino polacco Gli agenti hanno rintracciato il sospettato sul posto, mentre osservava il mezzo avvolto dalle fiamme

Ruba motorino e gli dà fuoco in stazione: arrestato cittadino polacco.

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato nel pomeriggio di ieri un cittadino polacco per furto aggravato e danneggiamento ai danni di un motociclo, precedentemente rubato nei pressi della stazione ferroviaria. L’intervento è scattato dopo una segnalazione dei Vigili del Fuoco, allertati da alcuni residenti che avevano notato un uomo intento a dare fuoco a una moto. Gli agenti hanno rintracciato il sospettato sul posto, mentre osservava il mezzo avvolto dalle fiamme; durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un accendino, che avrebbe utilizzato per appiccare l’incendio. Il proprietario del motociclo ha presentato denuncia per il furto, confermato anche dalle immagini di videosorveglianza. L’uomo è stato arrestato e sottoposto all’udienza di convalida vista anche la sua pericolosità sociale, la presenza di molte persone in strada nonché la vicinanza ad un condominio circondato da siepi facilmente incendiabili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: