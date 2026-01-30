Ruba motorino e gli dà fuoco in stazione: arrestato cittadino polacco
Gli agenti hanno rintracciato il sospettato sul posto, mentre osservava il mezzo avvolto dalle fiamme
La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato nel pomeriggio di ieri un cittadino polacco per furto aggravato e danneggiamento ai danni di un motociclo, precedentemente rubato nei pressi della stazione ferroviaria. L’intervento è scattato dopo una segnalazione dei Vigili del Fuoco, allertati da alcuni residenti che avevano notato un uomo intento a dare fuoco a una moto. Gli agenti hanno rintracciato il sospettato sul posto, mentre osservava il mezzo avvolto dalle fiamme; durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un accendino, che avrebbe utilizzato per appiccare l’incendio. Il proprietario del motociclo ha presentato denuncia per il furto, confermato anche dalle immagini di videosorveglianza. L’uomo è stato arrestato e sottoposto all’udienza di convalida vista anche la sua pericolosità sociale, la presenza di molte persone in strada nonché la vicinanza ad un condominio circondato da siepi facilmente incendiabili.
