RICCIONE Ruba smartphone e portafoglio a turista sotto l'ombrellone, arrestato 27enne Il giovane italiano senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza dai carabinieri grazie alla segnalazione del personale dello stabilimento balneare

Ruba smartphone e portafoglio a turista sotto l'ombrellone, arrestato 27enne.

Avrebbe approfittato dell’assenza momentanea di una turista, allontanatasi dall’ombrellone per fare il bagno, per sottrarle smartphone e portafoglio dalla borsa. Un 27enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Riccione con l’ipotesi di reato di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 6 settembre in uno stabilimento balneare del Lungomare della Repubblica a Riccione. A notare i movimenti del giovane è stato il personale dello stabilimento, che ha immediatamente chiamato il 112. Una pattuglia della Sezione radiomobile è intervenuta poco dopo, bloccando il 27enne e recuperando la refurtiva, restituita alla proprietaria che, secondo quanto riferito dai carabinieri, non si era ancora accorta del furto.

Durante la perquisizione i militari hanno inoltre trovato addosso al giovane una modica quantità di hashish. Il 27enne, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato quindi anche segnalato alla Prefettura quale assuntore. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo previsto per oggi al Tribunale di Rimini.

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