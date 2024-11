Ruba tessera carburante e preleva 6.500 litri di gasolio: sammarinese accusato di favoreggiamento

Un cittadino dell’Est Europa residente nella provincia di Rimini è stato denunciato dalla Polizia di Senigallia per aver rubato una tessera carburante da un furgone di una ditta e prelevato circa 6.500 litri di gasolio, per un valore di oltre 11mila euro. Le indagini sono partite a luglio, quando l’amministratore di una ditta di autotrasporti della provincia di Pesaro-Urbino ha denunciato il furto della tessera e il suo utilizzo illecito per prelievi di carburante, effettuati dal 6 al 14 luglio presso lo stesso distributore.

Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, la polizia ha individuato un uomo che, utilizzando la tessera rubata, riforniva una cisterna da mille litri caricata su un furgone con targa sammarinese. L’identificazione è avvenuta tramite la comparazione con i dati delle banche dati interforze, che hanno confermato che l’autore era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi.

Le indagini hanno permesso di risalire anche al proprietario del furgone, un cittadino della Repubblica di San Marino, accusato di favoreggiamento personale per l’uso esclusivo del mezzo durante i prelievi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha ricevuto la comunicazione di notizia di reato, contestando all’autore materiale l’indebito utilizzo di carte di pagamento e la ricettazione.