Ruba un cellulare in spiaggia: il bagnino e i turisti lo fermano

Avrebbe preso un cellulare dalla tasca di uno zaino lasciato su un tavolino in spiaggia, per poi cercare di allontanarsi senza attirare l'attenzione. Quando è stato raggiunto dal proprietario del telefono e dal bagnino, avrebbe reagito con violenza per riuscire a fuggire. È accaduto nella serata di lunedì 24 agosto sul litorale di Torre Pedrera, a Rimini.

Erano circa le 19 quando il proprietario dello zaino si è accorto che il cellulare, custodito in una tasca laterale, non c'era più. Poco prima aveva notato un giovane di nazionalità marocchina aggirarsi nella zona e, con l'aiuto del bagnino, si è messo sulle sue tracce. I due sono riusciti a raggiungerlo a breve distanza.

A quel punto, secondo quanto ricostruito, il ladro avrebbe cercato di divincolarsi, colpendo il bagnino con diverse manate e proseguendo poi con spintoni e colpi contro alcuni turisti intervenuti per dare una mano. La situazione ha richiamato sul posto una volante della Polizia di Stato. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato tre persone che cercavano di trattenere il giovane mentre tentava ancora di fuggire.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sull'auto di servizio. Poco prima, sentendo arrivare la Polizia, il giovane avrebbe lasciato a terra un asciugamano: all'interno era nascosto il telefono sottratto. Il cellulare è stato recuperato dagli agenti e restituito al proprietario.

Il ladro è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti e i rilievi fotodattiloscopici. Dai controlli nelle banche dati delle forze dell'ordine è risultato già noto per diversi precedenti relativi a reati contro la persona e il patrimonio. È stato quindi arrestato con l'accusa di rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell'udienza di convalida.











