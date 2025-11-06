RICCIONE Ruba un furgone, perde il controllo e si schianta: bloccato dai carabinieri il singolare fatto è accaduto questa mattina nel centro di Riccione, all'altezza di via Verdi, a pochi passi dall'incrocio con viale Dante

Ruba un furgone, perde il controllo e si schianta: bloccato dai carabinieri.

Si è schiantato contro un albero, dopo aver rubato un furgone delle consegne Iveco: il singolare fatto è accaduto questa mattina, giovedì 6 novembre, nel centro di Riccione, all'altezza di via Verdi, a pochi passi dall'incrocio con viale Dante. L'uomo, di nazionalità rumena, avrebbe sfruttato un momento di distribuzione da parte del corriere proprietario del mezzo, partendo a tutta velocità ma perdendo il controllo dello stesso dopo pochi metri.

La tenta fuga si è conclusa contro un albero davanti a un noto ristorante giapponese della zona, provocando numerosi danni alla parte anteriore. A quel punto il malvivente è sceso dal furgone, dileguandosi a piedi sul lungomare.

Individuato poco dopo, è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Riccione, nelle vicinanze del Caffè del Porto.



