RIMINI Ruba una borsa e per sfuggire agli egenti si getta dal ponte di via Roma Rintracciato grazie al gps del cellulare un 27enne egiziano accusato di furto

Rocambolesca fuga dopo il furto di una borsetta nel pomeriggio di sabato a Rimini centro. Una giovane 24enne si è vista sottrarre la borsetta appoggiata sulla sedia mentre lei che stava bevendo un caffè in compagnia del fidanzato. Nonostante il ladro abbia spento il cellulare all'interno della borsa, questo non ha smesso di inviare la posizione che è stata utile agli agenti, chiamati dalla vittima, per localizzarlo.

Rintracciato, anche grazie alla descrizione fornita, il giovane, un 27enne egiziano, si è dato alla fuga a piedi e, sentendosi braccato, si è gettato dal ponte che attraversa via Roma, cadendo su un cespuglio. La sua fuga è continuata per altre due ore, ma è poi stato rintracciato e fermato dagli agenti. Il 27enneè emerso essere già persona nota alle Forze dell’Ordine per precedenti simili.

