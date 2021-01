NOVAFELTRIA Ruba una mountain-bike, scoperto e denunciato dai Cc minorenne della Valmarecchia

Aveva scavalcato la recinzione di una casa per rubare una Mountain Bike. I Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato un giovane 17enne per furto in abitazione. A far scattare le indagini la denuncia di un cittadino di Maiolo che ha chiamato il “112”, perché un giovane si era introdotto nel cortile di casa sua e dopo aver inforcato la bici poggiata all’interno era scappato via.

La vittima aveva cercato di rincorrere il ragazzo senza successo. Dopo poco la bicicletta, dal valore di circa 1.000,00 euro, è stata trovata abbandonata in una strada secondaria di campagna tra i Comuni di Maiolo e Novafeltria e quindi è stata restituita al legittimo proprietario. Dalle informazioni raccolte, i militari sono riusciti a risalire ad un indiziato: si tratta di un 17enne residente in Valmarecchia poi deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

