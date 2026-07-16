CRONACA RIMINI Ruba zaino in spiaggia, inseguito e fermato si scaglia contro gli agenti: arrestato Protagonista un ragazzo marocchino irregolare sul territorio con numerosissimi precedenti per reati contro la persona, patrimonio e Pubblica amministrazione. Partita la procedura per il rimpatrio

Ruba zaino in spiaggia, inseguito e fermato si scaglia contro gli agenti: arrestato.

Un ragazzo marocchino irregolare sul territorio e con numerosissimi precedenti per reati contro la persona, patrimonio e Pubblica amministrazione è stato arrestato mercoledì mattina a Rimini per tentata rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Verso le 10:00 personale la Polizia di Stato si è recata a Viserba sul lungomare chiamata da una persona che stava inseguendo un soggetto che aveva rubato il proprio zaino in spiaggia. Appena arrivati sul posto i poliziotti si sono messi all’inseguimento dello straniero raggiungendolo. Il giovane non si è arreso, colpendo con forti spintoni gli agenti cercando di guadagnarsi nuovamente la fuga ma è stato bloccato e messo in sicurezza nell’autovettura di servizio.

Accompagnato in Questura, ha continuato la sua condotta aggressiva anche negli Uffici. Qui sono emersi i suoi importanti precedenti. Al termine dell’udienza per direttissima il soggetto verrà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di rimpatrio in quanto irregolare sul territorio nazionale.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: