CRONACA RIMINI Ruba zaino sui lettini ma viene inseguito e bloccato dal bagnino: arrestato giovane L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini per rapina

Ruba zaino sui lettini ma viene inseguito e bloccato dal bagnino: arrestato giovane.

Ha approfittato della distrazione del proprietario, impegnato a fare sport, per impossessarsi di uno zaino lasciato sui lettini di uno stabilimento balneare del lungomare Murri a Rimini. Ma non aveva fatto i conti con la prontezza di un bagnino che, assistendo al furto, lo ha inseguito e bloccato.

Protagonista un giovane marocchino arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini per rapina nella serata di ieri. Al loro arrivo gli agenti, chiamati dal proprietario del lido intorno alle 22.40, si sono trovati di fronte a una cerchia di persone e al bagnino in difficoltà perché il giovane continuava a scalciare e dimenarsi nel tentativo di fuggire.

I poliziotti lo hanno bloccato e assicurato nell'auto di servizio. Condotto in Questura, dagli accertamenti sono emersi precedenti di polizia e giudiziari contro il patrimonio. Il giovane è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.

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