Rubano 20 mila euro di merce durante la cena, poi restituiscono i macchinari e chiedono scusa

Un furto quasi sfacciato, messo a segno mentre il ristorante era pieno di clienti, e un clamoroso dietrofront con tanto di biglietto di scuse. È quanto accaduto al ristorante Rinaldi sulla collina di San Paolo, nell'entroterra riminese non lontano dal confine con San Marino, dove sabato sera alcune persone hanno sottratto attrezzature e carne dalla dispensa del ristorante per un valore complessivo di oltre 20mila euro. Secondo quanto ricostruito dai titolari, il colpo è avvenuto tra le 23 e l’una, mentre il locale era “strapieno”. “Ancora non riusciamo a capacitarci come ci siano riusciti”, ha raccontato Roberto Rinaldi al Resto del Carlino, spiegando che i malviventi “erano almeno in tre” e “hanno cenato tutti qui per confondersi tra i clienti”.

Le telecamere hanno ripreso un giovane mentre si introduceva nella dispensa al piano interrato e un complice mentre portava via un macchinario per lucidare le stoviglie. Il gruppo avrebbe agito con precisione, arrivando persino a spostare alcune telecamere. “Hanno preparato il colpo nei dettagli, prima di agire”, ha aggiunto il ristoratore. Il bottino comprendeva, oltre al macchinario del valore di circa 10mila euro, anche altre attrezzature e circa cento chili di carne di alta qualità. Ma la vicenda ha avuto un risvolto inatteso. Ieri mattina, davanti all’ingresso dei titolari, sono ricomparsi il macchinario e un generatore rubati, accompagnati da un biglietto: “Chiedo scusa per il brutto gesto, pregandovi di capire il mio dispiacere”.

Nel messaggio, il ladro avrebbe attribuito il gesto al fatto di aver “bevuto un po’ troppo, e non solo”. La restituzione parziale non cancella però il danno economico, soprattutto per la carne sottratta, ancora non recuperata. “Stiamo parlando di circa cento chili di tagli di ottima scelta con un alto valore”, ha aggiunto il figlio Lorenzo Rinaldi. Anche sui social i titolari hanno lanciato un appello affinché venga restituito anche il resto della refurtiva: “Spero che il ladro si faccia avanti”.

Determinante, secondo quanto riferito, anche la collaborazione del quartiere, con i residenti che si sono mobilitati a sostegno del noto ristorante colpito.









