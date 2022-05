RIMINI Rubano tablet e pc dalla scuola di infanzia, di aiuto anche a bimbi disabili

Rubano tablet e pc dalla scuola di infanzia, di aiuto anche a bimbi disabili.

La brutta scoperta, mercoledì mattina alla scuola d'infanzia Zavalloni, in via Sartoni a Rimini, da parte del personale ausiliario. Ignoti sono entrati nell'asilo portando via 3 computer e 3 tablet e danneggiando alcuni armadietti. La scuola è frequentata da 77 bimbi, e fa parte dello stesso istituto comprensivo della scuola media Borgese di via Arnaldo da Brescia. Immediata la denuncia alla Questura, intervenuta con una pattuglia per i rilievi. I dispositivi rubati erano utilizzati per le attività didattiche e anche come ausilio per i piccoli con disabilità. L’ingresso nella scuola ha subito un leggero ritardo per consentire - dopo l’intervento della polizia - le operazioni di sanificazione da parte del personale.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: