Rubano una decina di computer alla scuola elementare di Santa Giustina, indaga la Polizia

La notte scorsa, ignoti si sono introdotti all’interno della scuola primaria Margherita Zoebeli di Santa Giustina, prelevando una decina di notebook in dotazione alle classi. Ad accorgersi del furto è stato il personale della scuola, che ha avvisato la Polizia di Stato immediatamente intervenuta per avviare le indagini. Al termine delle verifiche, gli ambienti sono stati sanificati e gli alunni sono entrati in classe per il normale svolgimento delle lezioni. La direzione scolastica ha presentato denuncia e sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.