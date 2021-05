TRANI Rubato e ritrovato nel giro di poco pulmino con attrezzature per atleti disabili

Rubato e ritrovato nel giro di poco pulmino con attrezzature per atleti disabili.

Il sogno di cinque atleti pugliesi di partecipare al primo ritiro della nazionale di Powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica, ha rischiato di infrangersi. Tutto per colpa di alcuni criminali che due notti fa, a Trani, hanno rubato il furgone dell'associazione sportiva 'Oltre Sport' sul quale erano caricate due carrozzine da gioco e tutta l'attrezzatura sportiva. Assieme al mezzo, un Fiat Ducato nuovo e con pedana attrezzato per il trasporto dei disabili, il valore della refurtiva supera i 70mila euro. Da lì l'appello di Anita Pallara, presidente dell'associazione nazionale famiglie Sma e atleta della nazionale. Vicenda che si è conclusa nel giro di poche ore. Infatti il mezzo è stato ritrovato e riconsegnato all'associazione 'Oltre Sport'. A bordo del furgone ci sono anche le due carrozzine da gioco e tutta l'attrezzatura sportiva. L'atleta Donato Grande spiega che "il furgone è sensibilmente danneggiato" mentre "non riusciamo a capire" lo stato dell'attrezzatura. A far ritrovare il mezzo è stato un cittadino che lo ha segnalato al 112.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: