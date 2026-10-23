POLITICA ITALIA Ruffini e Gabrielli presentano "Più Uno", nuovo soggetto politico L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e l'ex capo della polizia per la coalizione di centrosinistra

In vista delle prossime elezioni politiche del 202 si è presentato alla Stampa Estera un nuovo movimento, “Più Uno – Uguali per la Costituzione”. 43 proposte per un Paese più uguale, a disposizione della coalizione di centrosinistra. Con questa premessa si presentano i fondatori di “Più Uno”, Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell'Agenzia delle Entrate, e Franco Gabrielli, già capo della polizia ed ex prefetto di Roma. La loro esperienza arriva dall'impegno sul campo, fino a poco tempo fa al servizio delle istituzioni.

Grazie a questa, premettono subito che ad esempio non chiederebbero nuove tasse, poiché ve ne sono già fin troppe, dicono, ed anche perché i soldi ci sono, e l'esperienza di Ruffini nell'Agenzia delle Entrate è una garanzia in questo senso. Un'altra garanzia è offerta da Gabrielli nel settore della sicurezza.

Nel video le interviste a Ernesto Maria Ruffini e a Franco Gabrielli, fondatori "Più Uno"



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