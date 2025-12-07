Runner aggredita e violentata a San Mauro Pascoli: arrestato un 26enne

Una normale corsa mattutina si è trasformata in un incubo. Venerdì scorso, una donna stava percorrendo un sentiero ciclo-pedonale sulla periferia di San Mauro Pascoli quando, all’improvviso, un uomo le si è parato davanti uscendo dalla vegetazione. L’ha immobilizzata e trascinata in un’area appartata dove, nonostante la sua resistenza, l’ha violentata.

La vittima, sotto shock ma lucida, è riuscita a chiamare i soccorsi. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno avviato le indagini basandosi su una sua descrizione accurata: l’aggressore, un 26enne di origine straniera, presentava una ferita a una mano, probabilmente provocata dalla donna nel tentativo di difendersi. Grazie a un’operazione ingente che ha visto la collaborazione di pattuglie a terra e sorvoli via elicottero, l’uomo è stato rintracciato poche ore dopo in un casolare rurale, a circa un chilometro dal luogo dell’aggressione.

È stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali, e si trova in carcere in attesa della convalida.

Dall'analisi dei fatti che è seguita al gesto, emergono elementi agghiaccianti: non si tratterebbe di un caso isolato. Secondo gli inquirenti l’arrestato era già stato segnalato per molestie nei confronti di un’altra donna. Pendeva su di lui un provvedimento di espulsione dall’Italia, che tuttavia non era ancora stato eseguito. Il fatto ha provocato forte indignazione nella comunità locale. Il sindaco di San Mauro Pascoli ha espresso solidarietà alla vittima e ha definito l’episodio “un’onta per il territorio”.











