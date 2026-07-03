Ruote si staccano da un camion in A14: auto elettrica distrutta fra Riccione e Cattolica

Incidente nella notte fra giovedì e venerdì sull'A14. Secondo una prima ricostruzione, attorno a mezzanotte un camion autotreno con cella frigorifera, proveniente da Rovigo, avrebbe perso le ruote gemellari mentre percorreva l'autostrada in direzione sud, al chilometro 142, nel tratto compreso fra Riccione e Cattolica. Le ruote avrebbero invaso la carreggiata, venendo colpite in pieno da una Lotus elettrica, che è poi finita contro il guardrail, riportando gravi danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda autovettura, una Fiat Tipo, che ha urtato i detriti presenti sulla carreggiata.

È intervenuto anche il 118 con un'ambulanza per soccorrere il conducente della Lotus, rimasto ferito nell'incidente. Illesi i conducenti dell'autotreno e della Fiat Tipo. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Autostradale.



