TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:06 “Sound & Wellness”, a Sanremo focus su voce e salute 14:32 Ryanair, dal “Fellini” nuove rotte per Manchester, Colonia e Catania 13:33 Appuntamenti istituzionali per i Capitani Reggenti: visitato il Quartiere delle Milizie e la sede centrale della Polizia Civile 12:48 Champions, Chivu: "C'è amarezza perché siamo usciti" 11:26 San Marino, funivia chiusa dal 23 febbraio al 27 marzo per revisione decennale 10:16 Rimini, arrestato 25enne con oltre 1,7 chili di hashish: era sospettato di consegne di droga a domicilio 09:45 Apicoltura: seconda serata di formazione promossa dalla Cooperativa Sammarinese 09:41 Rimini, chiuso minimarket davanti alla stazione: era diventato ritrovo di pregiudicati 07:36 Sanremo, grande apertura con i 30 big in gara. In top five: Arisa, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Fulminacci 07:33 L'Inter fuori dalla Champions, il Bodo/Glimt vince 2-1
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Ryanair, dal “Fellini” nuove rotte per Manchester, Colonia e Catania

Dodici destinazioni per l’estate 2026 e oltre 600mila passeggeri attesi: +50% di voli rispetto al 2025.

25 feb 2026
Ryanair, dal “Fellini” nuove rotte per Manchester, Colonia e Catania

Nuovo impulso alla crescita dell’aeroporto internazionale "Federico Fellini" di Rimini e San Marino: Ryanair annuncia tre nuove rotte per la Summer 2026 – Manchester, Colonia e Catania – portando a 12 le destinazioni servite dallo scalo riminese. I collegamenti saranno operativi tra giugno e ottobre con frequenze settimanali dedicate, rafforzando l’asse con Regno Unito, Germania e Sud Italia.

“Siamo estremamente soddisfatti della crescita di Ryanair su Rimini”, commenta l’ad di Airiminum Leonardo Corbucci, evidenziando l’aumento dei voli settimanali da 8 a 12 rispetto al 2025 (+50%) e circa 400mila passeggeri attesi con la compagnia irlandese. Nel 2026 lo scalo punta a superare quota 600mila viaggiatori complessivi.

Determinante, sottolineano i sindaci della Riviera, la sinergia tra territori e Regione Emilia-Romagna, anche dopo l’abolizione dell’addizionale municipale per gli scali sotto i 700mila passeggeri annui. Una strategia che rafforza il ruolo del “Fellini” come porta d’ingresso internazionale della Riviera romagnola.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia