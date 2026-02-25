AEROPORTO RIMINI E SAN MARINO Ryanair, dal “Fellini” nuove rotte per Manchester, Colonia e Catania Dodici destinazioni per l’estate 2026 e oltre 600mila passeggeri attesi: +50% di voli rispetto al 2025.

Nuovo impulso alla crescita dell’aeroporto internazionale "Federico Fellini" di Rimini e San Marino: Ryanair annuncia tre nuove rotte per la Summer 2026 – Manchester, Colonia e Catania – portando a 12 le destinazioni servite dallo scalo riminese. I collegamenti saranno operativi tra giugno e ottobre con frequenze settimanali dedicate, rafforzando l’asse con Regno Unito, Germania e Sud Italia.

“Siamo estremamente soddisfatti della crescita di Ryanair su Rimini”, commenta l’ad di Airiminum Leonardo Corbucci, evidenziando l’aumento dei voli settimanali da 8 a 12 rispetto al 2025 (+50%) e circa 400mila passeggeri attesi con la compagnia irlandese. Nel 2026 lo scalo punta a superare quota 600mila viaggiatori complessivi.

Determinante, sottolineano i sindaci della Riviera, la sinergia tra territori e Regione Emilia-Romagna, anche dopo l’abolizione dell’addizionale municipale per gli scali sotto i 700mila passeggeri annui. Una strategia che rafforza il ruolo del “Fellini” come porta d’ingresso internazionale della Riviera romagnola.

