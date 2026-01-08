TV LIVE ·
Ryanair pronta a crescere in Romagna: nuove rotte dopo l’abolizione dell’addizionale

Dal 1° gennaio 2026 stop alla tassa negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini. La compagnia irlandese annuncia più voli e posti a basso costo.

8 gen 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ryanair accoglie con favore la decisione della Regione Emilia-Romagna di eliminare l’addizionale municipale negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini a partire dal 1° gennaio 2026. La misura, proposta dal presidente della Regione Michele De Pascale, apre la strada a un rafforzamento dell’offerta della compagnia irlandese negli scali romagnoli, con l’arrivo di nuove rotte e un aumento dei posti disponibili.

A confermarlo è Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, che sottolinea come la riduzione dei costi di accesso rappresenti un volano per il territorio: “È una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per la Regione”. Secondo McGuinness, l’esperienza maturata in altre aree italiane dimostra l’efficacia di questo modello, già applicato in Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e in alcuni aeroporti minori della Sicilia, come Trapani-Marsala.

In quei casi, spiega la compagnia, l’abolizione dell’addizionale municipale ha favorito l’apertura di nuove basi operative e investimenti in aeromobili aggiuntivi, con ricadute positive sull’occupazione locale. Un percorso che Ryanair intende replicare anche in Emilia-Romagna, rispondendo “a breve” con nuove rotte e un’offerta ancora più ampia di voli a basso costo sugli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini.




Riproduzione riservata ©

