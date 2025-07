Ryanair punta su Rimini: più voli, nuove destinazioni e tariffe low cost fino a fine ottobre

Un dato significativo per il turismo della Riviera Romagnola: Ryanair celebra oggi il traguardo di 1,5 milioni di passeggeri da/per l’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di Rimini e San Marino, con cui collabora dal 1998. Per festeggiare questo prestigioso risultato, la compagnia ha lanciato tariffe speciali da €21,99 per volare da/per Rimini fino a fine ottobre.

Per l’estate 2025, sono 8 le rotte coperte da Ryanair, da/per Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna, per un totale di oltre 50 voli settimanali.

Nella nota stampa dove celebra questo traguardo, la compagnia torna a chiedere, per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico, di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come già fatto in Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora la stessa fosse rimossa, la compagnia si dice pronta a un piano di crescita che prevederebbe 40 aeromobili basati aggiuntivi, 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 15.000 posti di lavoro aggiuntivi.