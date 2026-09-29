NUOVI VOLI SUL FELLINI Ryanair scommette su Rimini anche d’inverno: 40mila posti e voli per Catania e Tirana La compagnia accelera sul Fellini dopo la decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale: oltre 40mila posti nella stagione invernale e collegamenti con Catania e Tirana

Ryanair scommette su Rimini anche d’inverno: 40mila posti e voli per Catania e Tirana.

L’abolizione dell’addizionale municipale cambia le carte in tavola e Ryanair risponde aumentando la propria presenza a Rimini. La compagnia irlandese scommette sul “Fellini” anche nei mesi più freddi e, dopo un inverno senza operazioni sullo scalo riminese, mette in vendita oltre 40mila posti per la stagione invernale 2026, con 2 collegamenti: Catania e Tirana.

Una novità che va oltre l’annuncio di due rotte. Per Rimini significa infatti cominciare a scalfire uno dei limiti storici dello scalo: una programmazione fortemente concentrata nei mesi estivi. E proprio la cancellazione della tassa, decisa dalla Regione per gli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, viene indicata dalla compagnia come la leva che ha reso possibile l’aumento della capacità.



Il dato assume ancora più peso guardando alle previsioni annuali. Ryanair stima infatti di superare i 380mila passeggeri l’anno al Fellini, il dato più alto tra i tre aeroporti regionali interessati dal piano di sviluppo della compagnia, davanti a Parma e Forlì-Ravenna. L’espansione riminese rientra in un progetto più ampio che riguarda gli aeroporti dell’Emilia-Romagna. Nell’inverno 2026 Ryanair prevede oltre 160mila posti complessivi tra Rimini, Parma e Forlì-Ravenna, quattro volte la capacità registrata nell’inverno precedente. Tra estate e inverno 2026, la compagnia prevede inoltre di trasportare complessivamente oltre 700mila passeggeri nei tre scali, associando alla crescita del traffico oltre 500 posti di lavoro.



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