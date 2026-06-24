TEATRO "S...varietà è donna" al Teatro Leo Amici di Rimini lo spettacolo che ci accompagnerà per tutta l'estate Ogni mercoledì dal 1 luglio al 9 settembre, con la partecipazione di Gessica Notaro, in scena l'evoluzione del femminile dalla preistoria ai giorni nostri

Com’è la donna del Terzo Millennio? Quali sfide la attendono ma soprattutto saprà confrontarsi con la sua storia passata, a volte poetica, romantica, ma anche difficile, performante o stereotipata?

Un excursus del ruolo femminile nella storia, dalla preistoria sino ai giorni nostri, è “Svarietà è donna” scritto e diretto da Carlo Tedeschi, con le coreografie di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi, che torna in scena, con la partecipazione straordinaria di Gessica Notaro, attiva testimonial contro la violenza di genere, e con la Compagnia RDL .

Dal 1° luglio al 9 settembre, ogni mercoledì alle 21.30 al Teatro Leo Amici di Rimini - Lago di Monte Colombo, uno spettacolo che già aveva riscosso ampio successo nei precedenti allestimenti, torna nella sua riedizione 2026 con ulteriori novità e il riarrangiamento delle musiche.

E l'invito è aperto a tutti coloro che vogliano approfondire o riscoprire le origini e l'evoluzione del concetto femminile nei secoli, e immergersi in un viaggio che unisce generi e generazioni.

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