CAROVITA Sabato di rabbia: scontri e proteste anche in Italia, circa 50 fermi a Milano In Francia oltre 800 le persone fermate, dopo gli scontri e la guerriglia in diverse zone dei Paese

Dopo le proteste in Francia contro il carovita e sui temi della scuola, degenerate in scontri con le forze dell'ordine e guerriglia urbana, disordini nelle scorse ore anche in Italia. A Milano, in Piazza Duomo, circa 100 persone hanno attaccato gli agenti con bombe carta. Il bilancio è di decine di feriti e di 50 soggetti fermati, di cui la metà minorenni. Tensioni anche alla stazione di Bologna. A Torino è stata vandalizzata una libreria. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato le violenze e ha esortato tutti, sul piano politico, a non giustificare tali atti.

Cresce il dibattito, a livello di opinione pubblica: oltre alle condanne per i disordini, c'è chi invita a distinguere le frange violente da chi, invece, manifestava pacificamente. In Francia, nel "sabato di rabbia", sono stati eseguiti oltre 850 fermi. Un giovane ha perso una mano per una granata.

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