METEO Sabbia e afa: cielo “lattiginoso” sull'Italia

Sabbia e afa: cielo “lattiginoso” sull'Italia.

Almeno fino a metà settimana il cielo di buona parte d'Italia rimarrà, come nelle ultime ore, “lattiginoso”. Un mix di umidità e polvere desertica offuscherà infatti il sole, colorando il cielo di un colore fra il bianco e, appunto, il sabbia.

In questi giorni infatti una nuvola di polvere fine, formatasi sopra le vaste distese desertiche del Sahara occidentale, sotto la spinta di correnti sub-tropicali si è riversata sull'intera Europa. Queste nubi di sabbia aleggeranno sulla penisola italiana per diversi giorni, riuscendo a depositarsi gradualmente al suolo anche in assenza di pioggia.

Secondo gli esperti caldo e afa saranno protagonisti anche della settimana appena iniziata; sarà il centro-sud il vero obiettivo dell’anticiclone sub-tropicale, destinato ad avvolgerlo senza sosta per giorni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: