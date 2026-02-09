Sabotaggio ai treni, per il governo sono "nemici dell'Italia"

Provoca ancora schermaglie la decisione della Cassazione di accogliere il quesito popolare del “comitato dei 15”, che ha costretto il Consiglio dei ministri, sabato, a riunirsi ed accogliere un nuovo decreto, col quale però si limita ad integrare il quesito con gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma della giustizia. Il Dpr firmato dal presidente della Repubblica conferma le date del 22 e 23 marzo per lo svolgimento del referendum. Intanto il confronto entra nel vivo, da una parte la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, dopo l'apertura di campagna per il no a Pescara, suona la carica da Padova: “E' una riforma per il potere – dice – noi difendiamo la Costituzione”.

Dall'altra, Forza Italia lancia una massiccia campagna di affissioni a partire da oggi, sotto lo slogan “la legge sarà uguale per tutti”. Dopo gli attacchi del centrodestra alla magistratura, il giudice componente dell'Ufficio centrale per il referendum della Cassazione, Alfredo Guardiano, risponde: “Per un magistrato l'accusa di non essere terzo e imparziale è infamante”. Un primo faccia a faccia ci sarà giovedì sulle reti Rai tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Comitato della società civile per il no, Giovanni Bachelet.

Intanto anche il ministro degli Esteri Tajani interviene dopo gli scontri a Milano e dopo l'ipotizzato sabotaggio ai treni sulla rete ferroviaria di Bologna, per il quale i pm del capoluogo emiliano indagano per terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Ancora al vaglio anche la pista anarchica. “E' un attentato contro gli italiani – dice Tajani – Perché il danno lo subiscono loro, le Olimpiadi vanno avanti lo stesso, quindi fatica sprecata”. Il ministero di Salvini annuncia che chiederà 'danni milionari' ai responsabili. Anche la presidente del Consiglio mette all'indice quelli che definisce “nemici dell'Italia”, i manifestanti anti Olimpiadi dopo gli scontri a Milano, le cui immagini sono finite “sulle tv di mezzo mondo – rincara Meloni – vanificando gli sforzi di migliaia di italiani”.







