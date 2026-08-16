16 AGOSTO 1944 Sacrificio dei Tre Martiri: a Rimini le celebrazioni per l'82esimo anniversario Corone d'alloro in via Ducale e piazza Tre Martiri per ricordare Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani.

Rimini torna nei luoghi della sua storia più dolorosa per ricordare Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, i tre partigiani trucidati dai nazifascisti il 16 agosto 1944. A 82 anni di distanza, il loro sacrificio è stato al centro delle celebrazioni organizzate dal Comune, culminate in mattinata nella cerimonia commemorativa: dalla partenza in via Tiberio alla deposizione delle corone d'alloro in via Ducale e in piazza Tre Martiri, accompagnata dalla Banda Città di Rimini. Un gesto che ogni anno riporta il ricordo nei luoghi stessi della vicenda: una memoria che non passa soltanto attraverso le parole, ma attraverso gli spazi della città che ancora oggi ne conservano i segni.

Nei giorni scorsi era stata scoperta in via Gervasoni una targa dedicata a Mario Capelli, proprio davanti alla casa dove abitava. Le iniziative hanno permesso anche di ripercorrere, attraverso le visite guidate curate dai Musei Comunali, i luoghi della Resistenza riminese e quelli legati alla storia dei Tre Martiri. Le celebrazioni si chiudono in serata alla Corte degli Agostiniani: alle 20.30 l’assegnazione del Premio Vincenzo Mascia e alle 21 lo spettacolo “Fabbrico, storia di un paese antifascista”.

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