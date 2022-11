Sadegholvaad è il nuovo presidente della Provincia di Rimini: "Impegno al servizio dei Comuni" Il sindaco di Rimini ha ottenuto il 57,3% dei voti contro il 42,7 dello sfidante, il sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti

Si dovrà attendere la convalida dell'ufficio elettorale, ma il sindaco Jamil Sadegholvaad è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Rimini. Sindaci e consiglieri dei 27 Comuni del territorio, tramite un voto ponderato, quindi con un “peso” diverso a seconda del numero di abitanti della varie città, hanno così scelto il successore di Riziero Santi. Sadegholvaad, che ha ottenuto il 57,3% dei voti contro il 42,7 dello sfidante, il sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti. Ha votato il 74,7% degli aventi diritto.

Sadegholvaad ha ricordato come quella di oggi non sia la sua prima volta in Provincia dato che il suo percorso da amministratore è cominciato proprio come assessore provinciale nella giunta di Stefano Vitali. Il neo presidente, nel sottolineare le tante sfide che aspettano l’Ente, dalla Metromare alle grandi infrastrutture, ha assicurato il suo impegno per una Provincia al servizio dei Comuni.



