L'intervista al neo sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

“Rimini ha bisogno di San Marino e credo che San Marino abbia bisogno di Rimini – afferma il sindaco Jamil Sadegolvaad -, quindi bisogna lavorare insieme”. “Quindi sarò a disposizione per un confronto costruttivo con San Marino come per i comuni vicini”. “E' il momento di deporre le armi e lavorare insieme per il bene del territorio”, conclude il neo sindaco.

Nel video la sua intervista