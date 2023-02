APPUNTAMENTI Safer Internet day #cuoriconnessi contro il cyberbullismo. Un evento di Polizia di Stato e Unieuro per le scuole

E' la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Anche quest'anno un evento dedicato alle scuole Safer Internet day #cuoriconnessi contro il cyberbullismo. Sempre più smartphone e sempre più giovani ad utilizzarli. E la pandemia, con lezioni online e isolamento, non ha aiutato. Serve allora sensibilizzare alla responsabilità nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Ci pensano Polizia di Stato e Unieuro che, per il terzo anno consecutivo, organizzano un incontro con gli studenti di tutta Italia. Oltre 200.000 ragazzi collegati da 4mila scuole superiori per l'evento trasmesso in streaming sul sito della Polizia e sul canale Youtube. Al centro le loro esperienze, raccontate anche nel libro “#cuoriconnessi – la realtà delle parole”, il quarto della collana omonima. A moderare l'incontro l'autore del testo, Luca Pagliari.

Presenti l’Amministratore Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastelli, il campione olimpico Marcell Jacobs come ospite d'eccezione e il Vice Capo della Polizia Maria Luisa Pellizzari. Una larga parte delle relazioni oggi viaggia online, battiti di cuore a ritmo di byte: tante opportunità, ma anche rischi e trappole, come il cyberbullismo. e la Polizia di Stato mira proprio ad aiutare i ragazzi a riconoscerli e parlarne con genitori e insegnanti. Iniziative anche da parte della Questura di Rimini, che ha avviato incontri con le scuole della città per affrontare questi temi con gli studenti. Informare per prevenire.

