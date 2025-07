Sala, sindaco Milano: “Le mie mani sono pulite”

"Le mie mani sono pulite. Sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo e a proseguire nel mio incarico" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala concludendo il suo atteso intervento di oggi pomeriggio durante la seduta del Consiglio comunale sull'inchiesta in cui è indagato. "Tutto ciò che ho fatto nell'arco delle due sindacature, di cui ho avuto onere e onore, si è sempre esclusivamente basato sull'interesse dei cittadini e delle cittadine. Non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio vantaggio".

Dal piano straordinario casa, all'impegno per lo stadio, il sindaco Sala ha indicato gli elementi da portare avanti a Milano dicendo che "se su queste basi la maggioranza c'è, io ci sono con tutta la passione, la voglia, l'amore per la città di cui sono capace".

In aula anche l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto i domiciliari, che ha annunciato di aver presentato le dimissioni.

Il Pd, al termine di un incontro nella serata di ieri, ha confermato il suo appoggio al sindaco, invitandolo però a dare "segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città". Le indagini sulla gestione dell'urbanistica possono diventare così "un'occasione per ripartire".