POLITICO ITALIA Salario minimo in salita: Meloni boccia la proposta prima del vertice Domani pomeriggio a Palazzo Chigi il governo incontra le opposizioni. Moody's giudica negativamente la tassa sugli extraprofitti bancari

Gli analisti di Moody's, l'agenzia di rating, bocciano la tassa sugli extraprofitti bancari: è “credit negative” per il settore, dicono, e causerà una riduzione del reddito netto. Qualcuno all'opposizione pare comunque gradire la nuova imposta. È Giuseppe Conte, il leader del Movimento, a garantire che farà dei disegnini alla presidente Meloni, se necessario, anche se lei ha già di fatto bocciato la proposta, alla vigilia del vertice a Palazzo Chigi tra governo e opposizioni che domani chiederanno compatte l'introduzione del salario minimo. Tutte le opposizioni, tranne Italia Viva di Matteo Renzi. Sui fondi per la Romagna alluvionata è sempre scontro: il senatore del Pd Alessandro Alfieri dice senza mezzi termini che “il governo di destra abbandona l'Emilia Romagna: dopo tre mesi – fa presente – neanche un euro di rimborso è arrivato alle aziende agricole, che rischiano chiusure e licenziamenti”, mentre per il viceministro Galeazzo Bignami è inadempiente la Regione stessa: “Il ministero dell'Agricoltura – sostiene – ha già liberato altri 50 milioni di euro”.

Nel video gli interventi di Ettore Licheri, senatore Movimento 5 Stelle, e di Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia

