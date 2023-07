POLITICA ITALIA Salario minimo, stop della maggioranza: presentato emendamento soppressivo alla Camera Partito Democratico: "Schiaffo in faccia a 3 milioni di lavoratori". Giustizia, attesa sulla riforma dopo il lungo colloquio tra Mattarella e Meloni

Nuova spedizione in Tunisia per la presidente Meloni, sarà la terza, accompagnata anche dalla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro olandese, dimissionario, Mark Rutte: domenica firmeranno il memorandum d'intesa col presidente tunisino. Sul salario minimo invece è scontro aperto: le opposizioni lo vogliono, ma il centrodestra ha depositato in commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta di legge. Per il Partito Democratico è uno “schiaffo in faccia a tre milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati e sfruttati”. Anche sulla giustizia il governo tira dritto e difende la norma sull'abuso d'ufficio, col ministro Nordio che annuncia a breve le tempistiche per la separazione delle carriere. La maggioranza al momento non è d'accorso sulla riforma del concorso esterno in associazione mafiosa, per Salvini “non è una priorità”, mentre per Gasparri “ha ragione il ministro Nordio, va riformulato”. Vedremo cosa arriverà in Parlamento e quali modifiche saranno apportate, dopo il lungo colloquio tra il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio, nel quale il capo dello Stato, che presiede anche il Consiglio superiore della magistratura, ha presumibilmente chiesto di fare il possibile per evitare ulteriori strappi coi giudici. Saprà ricucire Mattarella?

Nel video le interviste a Paolo Barelli, capogruppo deputati Forza Italia, e a Gianfranco Rotondi, deputato Forza Italia

