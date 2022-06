Salario minimo: Ue vicina ad accordo politico

Il tema del salario minimo è molto sentito in Europa, in particolare in Italia dove gli stipendi più diffusi non consentono al lavoratore di crearsi serenamente una famiglia, di comprarsi una casa, di risparmiare e di partecipare a pieno alla vita sociale. Con il caro energia e l'aumento dei generi alimentari la situazione è ulteriormente peggiorata e l'argomento è tornato al centro di vari dibattiti politici e televisivi. L'Unione europea è molto vicina all'accordo politico sulla direttiva per il salario minimo. Lunedì 6 giugno alle ore 19 a Strasburgo si terrà un incontro tra la Commissione europea, il Consiglio Ue e il Parlamento europeo che potrebbe portare a una decisione definitiva. A quanto si apprende dall'Ansa, le probabilità di arrivare a un accordo nella notte tra lunedì e martedì sono molto alte. Nel 2020 la Commissione Ue aveva proposto una direttiva che "punta a istituire un quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Ventisette e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva".