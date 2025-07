COMMERCIO Saldi al via: 6 italiani su 10 pronti agli acquisti, a San Marino sconti già in corso Il budget medio previsto per i saldi è di 218 euro, ma un italiano su quattro spenderà attorno ai 100 euro. Ecco le 5 regole per l'acquisto corretto

Al via oggi in quasi tutta Italia (con l'eccezione di Trento e di Bolzano) i saldi estivi. Secondo un sondaggio Confesercenti-Ipsos già 6 italiani su 10 hanno pianificato un acquisto, per un giro d'affari stimabile intorno ai 3,5 miliardi di euro, ma se si considera il dilagare di offerte anticipate e pre-saldi fuori dalle regole, è stimabile che già 6,5 milioni di consumatori abbiano acquistato con lo sconto prima della partenza ufficiale dei saldi.

Secondo lo studio, il budget medio previsto è di circa 218 euro a persona, che scende a 136 euro per chi non lavora. La fascia di spesa più comune è però quella attorno ai 100 euro, scelta da un intervistato su quattro. Ma non manca chi punta più in alto: il 16% prevede di spendere 200 euro, mentre il 7% circa prevede di arrivare o superare i 300 euro.

Invece l’Ufficio Studi di Confcommercio ha diffuso stime più contenute: la spesa pro capite prevista è di 92 euro, pari a una media di 203 per ogni famiglia, con un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro.



Secondo Confesercenti-Ipsos, le regine dei saldi sono le calzature seguite da t-shirt, top, bluse e da pantaloni, gonne e maglieria leggera. Anche abiti e intimo mantengono una quota rilevante, mentre meno acquisti riguarderanno costumi da bagno e accessori da spiaggia.

Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: "I saldi rappresentano una risposta vera e autentica di migliaia di imprese del commercio di moda alla sempre più intensa competizione dei nostri stessi fornitori e dell'online. I veri saldi sono quelli che iniziano il 5 luglio e consentono al consumatore finale di acquistare con la sicurezza del prezzo e la trasparenza dello stesso. Solo nei negozi di prossimità è possibile vivere un'esperienza unica grazie ad un servizio esclusivo e a consigli personalizzati. Invito, quindi, tutti i consumatori ad entrare e cogliere le vere occasioni nei negozi di fiducia".

A San Marino invece la stagione degli sconti estivi è già partita il 1° luglio, come previsto dal decreto 196 del 2011, e terminerà il 1° settembre. Il termine è lo stesso anche per i negozi della regione Marche mentre in Emilia Romagna termineranno il 3 settembre.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano le 5 regole d'oro:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento a prescindere dall’esistenza di un vizio.

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto anche della Direttiva Omnibus, recepita dal D.lgs 26/2023, in base alla quale va comunicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.

Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia come “Saldi Chiari e Sicuri”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”



