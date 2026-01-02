Saldi al via: come evitare fregature e fare acquisti consapevoli Federconsumatori Rimini: “Solo un terzo delle famiglie approfitterà degli sconti”. Ecco dieci consigli pratici per orientarsi tra ribassi, cartellini e acquisti online.

Saldi al via: come evitare fregature e fare acquisti consapevoli.

I saldi invernali partono il 3 gennaio, ma il contesto è profondamente cambiato rispetto al passato. Tra Black Friday, promozioni pre-saldi e una situazione economica ancora incerta, solo un terzo delle famiglie ricorrerà agli sconti, con una spesa media stimata in circa 172 euro. Proprio per questo, Federconsumatori Rimini invita i cittadini a prepararsi con attenzione, per evitare sconti fittizi, acquisti poco convenienti o vere e proprie irregolarità.

Ecco il decalogo con le regole fondamentali per acquistare in modo informato e sicuro.

1. Controlla sempre il cartellino dei prezzi

Ogni prodotto in saldo deve riportare il prezzo originario, quello scontato, la percentuale di ribasso e anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. L’assenza di una di queste informazioni è un campanello d’allarme e può indicare uno sconto non trasparente.

2. Diffida degli sconti eccessivi

Ribassi molto elevati, soprattutto superiori al 60%, non sono sempre sinonimo di affare. In alcuni casi possono nascondere prodotti di scarsa qualità, rimanenze di magazzino o addirittura merce contraffatta.

3. Il prezzo esposto è quello che devi pagare

Se alla cassa viene richiesto un importo diverso da quello indicato sul cartellino o sullo scaffale, il consumatore ha diritto a pagare il prezzo esposto. In caso di contestazioni, è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza.

4. Attenzione alla merce non di fine stagione

Durante i saldi può capitare che vengano inseriti tra i prodotti scontati articoli che non sono di fine stagione, ma semplici rimanenze di magazzino. In questi casi lo sconto potrebbe essere meno conveniente di quanto sembri.

5. Saldi e nuovi arrivi devono essere separati

Per evitare confusione, i negozi sono tenuti a esporre in modo distinto la merce in saldo da quella venduta a prezzo pieno. Se tutto è mescolato, il rischio di equivoci aumenta.

6. Pagamento con carta sempre garantito

Tutti gli esercizi commerciali devono accettare pagamenti tramite POS, senza imporre limiti di spesa minima. Il rifiuto del pagamento elettronico può essere segnalato alle autorità competenti.

7. Informati su prove e cambi prima di acquistare

Durante i saldi il negoziante non è obbligato a consentire la prova dei capi né il cambio di prodotti integri. È quindi fondamentale chiedere chiarimenti prima di acquistare, soprattutto per articoli di abbigliamento e calzature.

8. Controlla etichette e istruzioni d’uso

Ogni prodotto deve indicare chiaramente composizione e modalità di lavaggio. L’assenza di queste informazioni è un segnale di scarsa trasparenza e può causare problemi dopo l’acquisto.

9. La garanzia vale anche sui prodotti in saldo

In caso di difetti o vizi di conformità, la garanzia legale di due anni si applica anche agli acquisti scontati. Conserva sempre lo scontrino e, per sicurezza, fanne una fotocopia.

10. Online: più tutele, ma anche più attenzione

Per gli acquisti online è sempre previsto il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. È importante verificare l’affidabilità del sito, la presenza della connessione sicura HTTPS e le informazioni su venditore e privacy.

