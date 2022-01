ECONOMIA Saldi invernali: al via dal 5 gennaio in quasi tutte le città

Da ieri in due regioni, Sicilia e Basilicata, sono iniziati i saldi invernali. Da oggi partono in Valle d'Aosta. Nel resto d'Italia occorrerà attendere il 5 gennaio e avranno una durata massima di 60 giorni. Ci si attende un giro d'affari da 4,2 miliardi di euro, nonostante l'incertezza dovuta all'incremento esponenziale dei contagi. Secondo Confesercenti, i saldi sono attesi da quattro italiani su 10, il 39%, pronti con un budget in media di 120-150 euro. Numeri ancora lontani da quelli pre-crisi, ma che potranno dare la famosa boccata d'ossigeno ai commercianti. In cima ai desideri degli italiani c'è l'abbigliamento e in particolare le scarpe con una spesa pari o superiore al 47% della spesa. Seguono prodotti di maglieria (45%), capispalla (27%), capi di camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%). Ma c'è anche un 15% in cerca di borse ed un 12% di altri accessori. Gli acquisti online sono in continua crescita anche in Italia (23%), ma i saldi rimangono ancora un evento legato soprattutto ai negozi fisici.

