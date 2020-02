Salgono a 217 i casi di contagio in Emilia-Romagna, 15 a Rimini

Aggiornamento sulla situazione dei contagi da Coronavirus in Emilia Romagna. In conferenza stampa in Regione l'assessore alla sanità Raffaelle Donini ha fornito i nuovi numeri. Sono 217 i casi: 138 Piacenza, 35 Parma, 4 Reggio, 22 Modena, 2 Bologna, 1 Ravenna, 15 Rimini. Due i decessi tra le persone positive al virus. Si tratta di una donna di 81 anni, residente in provincia di Parma, ed è il primo caso di persona residente in regione. Il secondo è invece un uomo di 83 anni, originario della Lombardia, morto a Piacenza dove era ricoverato in ospedale. In tutto quindi i decessi in Emilia- Romagna sono ad oggi quattro, di cui tre riguardano persone non residenti in regione.

Importante sottolineare, spiega l'Assessore Donini, che sia il livello quantitativo e qualitativo dei casi sono in linea con le giornate precedenti. Il 54% inoltre (116 casi) sono in isolamento nelle proprie abitazioni e in buone condizioni