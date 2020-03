CORONAVIRUS Salgono a 217 i casi di contagio in Emilia-Romagna, 15 a Rimini Primo decesso residente in Emilia Romagna, si tratta di una signora di 81 di Parma

Aggiornamento sulla situazione dei contagi da Coronavirus in Emilia Romagna. In conferenza stampa in Regione l'assessore alla sanità Raffaelle Donini ha fornito i nuovi numeri. Sono 217 i casi: 138 Piacenza, 35 Parma, 4 Reggio, 22 Modena, 2 Bologna, 1 Ravenna, 15 Rimini. Due i decessi tra le persone positive al virus. Si tratta di una donna di 81 anni, residente in provincia di Parma, ed è il primo caso di persona residente in regione. Il secondo è invece un uomo di 83 anni, originario della Lombardia, morto a Piacenza dove era ricoverato in ospedale. In tutto quindi i decessi in Emilia- Romagna sono ad oggi quattro, di cui tre riguardano persone non residenti in regione.

Importante sottolineare, spiega l'Assessore Donini, che sia il livello quantitativo e qualitativo dei casi sono in linea con le giornate precedenti. Il 54% inoltre (116 casi) sono in isolamento nelle proprie abitazioni e in buone condizioni









I più letti della settimana: