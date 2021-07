Salgono i contagi giornalieri in Emilia-Romagna, Donini: “Saranno un centinaio”

I casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna continuano a crescere: dopo i 94 contagi registrati ieri, oggi saranno "un centinaio". Lo anticipa l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini: "Siamo su quella fascia lì - spiega - Sicuramente non sono i numeri che erano nella settimana scorsa (quando i nuovi casi erano scesi sotto quota 50, ndr), ma il tasso di incidenza è ancora molto basso, inferiore al 10% probabilmente. E soprattutto il livello delle ospedalizzazioni è un livello molto basso". Chiaro, tuttavia, "che più circola il virus più si può arrivare a un aumento dell'Rt". Donini si dice certo che "la variante Delta sarà presto predominante" e "aumenterà la diffusività del virus". Al momento in regione si stima sia presente per il 23-25% dei nuovi contagi. Importante vaccinarsi, ha sottolineato Donini, sfruttando il "vantaggio competitivo dell'estate".