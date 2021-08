Saludecio: anche un elicottero da Venezia per controllare un vasto incendio

Nel video le dichiarazioni a caldo del sindaco Dilvo Polidori

L'Italia continua a bruciare. “Ieri giornata drammatica sul fronte incendi, con più di 50 richieste – ha ricordato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio - che hanno interessato tutto il Centrosud”. Dopo la Sardegna e la Sicilia, infatti, è emergenza in Abruzzo.

Ma fiamme ieri anche nel Comune di Saludecio, nella zona di via Canelle: in fumo ampie aree di vegetazione; grande la preoccupazione dei cittadini. Il rogo è scoppiato intorno alle 17 ed è stato spento questa mattina dai Vigili del Fuoco, al lavoro per oltre 16 ore, con il supporto dei colleghi dei Comandi di Forlì, Cesena e Ravenna e l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia che ha agevolato le operazioni di controllo e spegnimento. Le fiamme hanno interessato nello specifico 4 ettari di bosco, sottobosco, macchia mediterranea e campi di grano. 19 le unità e cinque gli automezzi impegnati a terra nelle operazioni di estinzione e protezione dei caseggiati minacciati dall’avanzare dell'incendio. Al momento non si può escludere l'ipotesi della matrice dolosa.