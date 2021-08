CRONACA Saludecio: anche un elicottero da Venezia per controllare un vasto incendio

Saludecio: anche un elicottero da Venezia per controllare un vasto incendio.

Sono ancora in corso le azioni di spegnimento di un vasto incendio che è divampato in un'area impervia della campagna vicino a Saludecio, nella zona di via Canelle. Diciannove le unità e cinque gli automezzi impegnati a terra dei Vigili del fuoco di Rimini, unitamente a personale dei Comandi di Forlì, Cesena e Ravenna, nelle operazioni di estinzione e protezione dei caseggiati minacciati dall'avanzare del fronte. L'incendio è divampato poco dopo le 17 di domenica in un'area non facilmente raggiungibile, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia che ha agevolato le operazioni di controllo e spegnimento del fuoco, che ha interessato circa quattro ettari di bosco, sottobosco, macchia mediterranea e campi di grano. Sul posto anche squadre AIB dei Volontari della Protezione Civile della provincia di Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: