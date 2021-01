Saludecio: arrestata coppia di pusher

I Carabinieri di Saludecio hanno arrestato una coppia di pusher residente al confine fra Coriano e San Clemente. I due, un pregiudicato originario di Pavia classe '87 e una riminese classe ' 93, erano stati segnalati da alcuni assuntori di Saludecio, sorpresi durante i controlli dell'Arma con piccole dosi di marijuana.









È scattata così la perquisizione nell'abitazione dei due che, grazie al supporto dell'unità cinofila, ha portato al rinvenimento di 70 grammi di marijuana e tutto l'occorrente per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Per la coppia sono scattati quindi gli arresti domiciliari, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il processo per direttissima avverrà domattina.