Saludecio: Cc scoprono serra con 10 chili di marijuana, arrestato 28enne.

I Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno arrestato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, un cattolichino incensurato classe ‘93, residente nella Perla, disoccupato. I militari sono arrivati all’uomo grazie ad una attività di controllo del territorio e a seguito dei recenti arresti: con un decreto di perquisizione hanno passato in rassegna ogni centimetro dell’appartamento fino a scovare nel vano seminterrato una serra artigianale, curata di tutto punto, accanto alla quale il 28 enne aveva sistemato anche un posto letto. All’interno della serra i carabinieri hanno recuperato ben 43 piante di Marijuana ed alcuni barattoli pronti per la cessione. Lo stupefacente sequestrato, dal peso complessivo utile di circa 10 kg, è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è agli arresti domiciliari.

