Saludecio: nuova scoperta di monete antiche e reperti bellici, nei guai un 42enne

Si è conclusa nella tarda serata di ieri l’ennesima operazione dei carabinieri di Saludecio, che ha portato al ritrovamento di nuovi oggetti di interesse storico culturale. Questa volta, a ad essere deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Rimini è stato un pesarese classe ‘78, residente in quel centro, carrozziere di professione, cercatore amatoriale. Dopo una lunga perquisizione domiciliare, estesa anche ai locali dell’autofficina di Tavullia, I militari hanno riportato alla luce il suo tesoretto accumulato negli anni, nel corso di domeniche trascorse nell’entroterra romagnolo in compagnia del suo metaldetector. Gli oggetti ritrovati, tutti di interesse storico archeologico, sono risultati risalenti a diverse epoche storiche: dall’epoca romana e moderna contemporanea dal I al XX secolo d.c. Scoperti anche bossoli di artiglieria di vario calibro; numerose cartucce da guerra, rese inerti, risalenti al secondo conflitto mondiale. Al termine di tutte le attività degli inquirenti, il materiale è stato sottoposto a sequestro e custodito dall’Arma di Saludecio in attesa delle prossime determinazioni dell'Autorità.