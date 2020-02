ARCHEOLOGI ABUSIVI Saludecio: proseguono i ritrovamenti di reperti archeologici detenuti illegalmente da abitanti della zona A Rimini - intanto - proseguono i controlli della Questura per contrastare il degrado urbano, lo spaccio e i reati contro la persona e il patrimonio

I Militari dell'Arma parlano ormai di un vero e proprio giro di archeologi abusivi, nel piccolo centro di Saludecio. Dopo gli interventi dei giorni scorsi, che avevano portato a 3 denunce per impossessamento illecito di beni culturali, nella notte i Carabinieri hanno rinvenuto una busta contenente un altro piccolo tesoro: 2 elementi in bronzo – uno dei quali risalente all'epoca medievale -; una placchetta decorativa argentata ed una fibbia metallica. Erano stati lasciati proprio nei pressi della Caserma; probabilmente da qualcuno spaventato dalle indagini in corso. Individuo poi identificato, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza; si tratta di un 41enne di Mondaino, incensurato. Anche per lui è scattata la denuncia.

Tutto ciò mentre a Rimini proseguono i controlli della Questura per contrastare il degrado urbano, lo spaccio e i reati contro la persona e il patrimonio. Arrestati 2 giovani nomadi, che in un supermercato avevano riempito un carrello con prodotti del valore totale di quasi 900 euro; per poi darsi alla fuga, verso il campo di Via Islanda. Ma sono stati bloccati, grazie al pronto intervento della Polizia. In settimana, inoltre, era giunta in sala operativa la segnalazione di una donna che aveva espresso, su Facebook, la volontà di suicidarsi. Un agente è subito andata a cercarla, l'ha trovata e rincuorata, scongiurando il peggio. In mattinata, infine, i Vigili del Fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti a Cattolica, per un incendio in un garage. L'utilizzo tempestivo di idranti e naspi ad alta pressione ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione.



