INCIDENTE DOMESTICO Saludecio: si ferisce alla gamba con la motosega

Incidente domestico per un 59enne di Saludecio. L'uomo stava tagliando la legna dietro casa sua, quando si è ferito gravemente alla gamba con la motosega. È stato lui stesso a chiamare il 118 che è intervenuto e ha presisposto l'elisoccorso per il trasferimento al Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Riccione per le indagini e i rilievi del caso. L'uomo ha riportato una ferita di circa 30 cm alla gamba sinistra e resta tutt'ora ricoverato presso l'ospedale. Non è in pericolo di vita.

